Treni, Salvini “Episodi sconcertanti, riferiró in Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce delle notizie di particolare gravitá emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula giá questa settimana”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Il gruppo Fs ha denunciato il ritrovamento di una catena appesa alla rete elettrica della Stazione di Montagnana (Padova) e un tentativo di sfondamento di una centralina a Roma Aurelia. “Ringrazio donne e uomini del gruppo Fs che, dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti piú delicati delle linee ferroviarie”, conclude Salvini. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/com 19-Gen-25 15:30

