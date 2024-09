Triplice omicidio nel milanese, indagato il figlio 17enne

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Giallo a Paderno Dugnano, alla periferia nord di Milano, dove i carabinieri indagano su un triplice omicidio in un’abitazione. Padre, madre e figlio sono stati trovati morti con ferite d’armi da taglio. A lanciare l’allarme e informare il 118 é stato un secondo figlio. Il giovane, indagato dalla Procura per i Minorenni di Milano, avrebbe detto di avere ucciso il padre perchê a sua volta responsabile di avere accoltellato la mamma e il fratellino di 12 anni. Ma la sua versione dei fatti avrebbe trovato, almeno per adesso, secondo quanto si apprende, riscontri solo parziali e gli accertamenti sono ancora in corso. Le vittime sono un costruttore edile di 51 anni, la moglie di 48 anni, ed il figlio 12enne. Dalla mancanza di segni di effrazione o di rapina, gli inquirenti escludono il coinvolgimento di estranei nella strage familiare. Nel corso dei rilievi all’interno dell’abitazione é stato rinvenuto un coltello che sarebbe compatibile con le ferite inferte alle vittime. Del caso si occupano i carabinieri. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xh7/vbo/red 01-Set-24 16:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA