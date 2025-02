Trudeau “Dazi Usa al Canada sospesi per 30 giorni”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena avuto una bella chiamata con il presidente Trump. Il Canada sta implementando il nostro piano di confine da 1,3 miliardi di dollari, rafforzando il confine con nuovi elicotteri, tecnologia e personale, un migliore coordinamento con i nostri partner americani e maggiori risorse per fermare il flusso di fentanyl. Circa 10.000 persone in prima linea stanno e lavoreranno per proteggere il confine. Inoltre, il Canada sta prendendo nuovi impegni contro il fentanyl, elencheremo i cartelli come terroristi, garantiremo occhi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul confine, lanceremo una forza d’attacco congiunta Canada-Usa per combattere la criminalitá organizzata, il fentanyl e il riciclaggio di denaro. Ho anche firmato una nuova direttiva di intelligence sulla criminalitá organizzata e il fentanyl e la sosterremo con 200 milioni di dollari. Le tariffe proposte saranno sospese per almeno 30 giorni mentre lavoriamo insieme”. Cosí il premier canadese Justin Trudeau su X, annunciando l’accordo con gli Stati Uniti dopo la telefonata con il presidente americano Donald Trump. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/r 03-Feb-25 22:56

