Trump “Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presunto assassino di Charlie Kirk é stato arrestato ed é sotto custodia delle autoritá. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Un sospettato é in custodia. È stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui”, ha detto Trump. “Kirk era un’ottima persona e non meritava questo, spero” che il suo assassino “venga condannato a morte”, ha aggiunto il presidente. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 12-Set-25 14:46

