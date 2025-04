Trump “Dazi reciproci del 20% per l’Unione Europea”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo é il giorno della liberazione che tutti aspettavamo da molto tempo. Il 2 aprile 2025 sará ricordato per sempre come il giorno in cui l’industria americana é rinata, con il destino degli Stati Uniti che é stato rivendicato. Si tratta del giorno in cui abbiamo iniziato a rendere di nuovo ricca l’America”. Lo ha detto il presidente Donald Trump nel corso dell’evento “Make America Wealthy Again” organizzato nel Rose Garden della Casa Bianca. Il tycoon ha inoltre manifestato la volontá di firmare “dazi reciproci del 20% per l’Unione Europea”: “Ci hanno derubato per anni, sono patetici”, ha affermato Trump. Nel corso del suo intervento Trump ha parlato di un’America derubata dagli altri Paesi: “Per decenni il nostro Paese é stato saccheggiato, violentato e depredato da nazioni vicine e lontane, sia amiche che nemiche – ha aggiunto Trump -. Lavoratori siderurgici americani, operai delle auto, agricoltori e artigiani qualificati hanno sofferto gravemente e si sono angosciati mentre i leader stranieri ci rubavano il lavoro. Imbroglioni stranieri hanno fatto a pezzi il nostro sogno americano. I nostri contribuenti sono stati derubati per piú di 50 anni, ma non accadrá piú”. “Tra pochi istanti firmeró uno storico ordine esecutivo istituendo tariffe reciproche sui Paesi di tutto il mondo – prosegue Trump -. Ció significa che loro lo fanno a noi e noi lo facciamo a loro, molto semplice, non potrebbe essere piú semplice di cosí. Questo secondo me é uno dei giorni piú importanti della storia americana. È la nostra dichiarazione di indipendenza economica. Per anni i cittadini americani sono stati costretti a starsene in disparte mentre altre nazioni lavoravano duramente. Sono diventati ricchi e potenti, in gran parte a nostre spese, ma ora é il nostro turno di prosperare e cosí facendo stiamo investendo miliardi di dollari per ridurre le nostre tasse e pagare il nostro debito nazionale e tutto ció accadrá molto rapidamente. Con l’azione di oggi saremo finalmente in grado di rendere l’America di nuovo grande, piú grande che mai”. Secondo Trump incentivare la produzione interna rappresenta la strada giusta per risollevare l’economia americana: “I lavori e le fabbriche torneranno a ruggire nel nostro paese e sta giá accadendo. Potenziamo la nostra base industriale nazionale – ha dichiarato Trump -. Apriremo i mercati esteri e abbatteremo il commercio estero, le barriere e in definitiva una maggiore produzione in patria significherá una concorrenza piú forte e prezzi piú bassi per i consumatori. Questa sará davvero l’etá dell’oro del ritorno degli americani. Torneremo molto forti”. Successivamente Trump ha paragonato i dazi imposti fino ad adesso dagli Stati Uniti agli altri Paesi, sottolineando che al momento sono molto piú bassi rispetto a quelli ricevuti: “Gli Stati Uniti applicano agli altri Paesi solo una tariffa del 2,4% sulle motociclette e intanto la Thailandia e altri Paesi applicano tariffe piú alte, arrivando al 60%, l’India applica il 70%, il Vietnam e la Georgia il 75% e l’Unione Europea ci applica tariffe superiori al 10% e hanno l’Iva del 20%. questi orrendi squilibri hanno devastato la nostra base industriale e messo a rischio la nostra sicurezza nazionale. Per questo dó la colpa agli ex presidenti e i leader del passato che non stavano facendo il loro lavoro, hanno lasciato che accadesse a un livello che nessuno puó nemmeno credere. Ecco perchê a mezzanotte imporremo una tariffa del 25% su tutte le automobili prodotte all’estero”. – foto xp6 Italpress – (ITALPRESS). xp6/vbo/red 02-Apr-25 23:03

