Trump “I dazi scatteranno l’1 agosto, nessuna proroga”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il pagamento delle tariffe inizierá il 1° agosto 2025. Questa data non ha subito modifiche e non ne subirá. In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti a partire dal 1° agosto 2025. Non saranno concesse proroghe”. Cosí sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in merito ai dazi. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 08-Lug-25 17:25

