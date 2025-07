Trump “In sei mesi abbiamo rilanciato gli Usa”

agenzia

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Oggi é l’anniversario dei primi sei mesi del mio secondo mandato. È importante sottolineare che viene salutato come uno dei periodi piú significativi per qualsiasi Presidente. In altre parole, abbiamo fatto molte cose buone e grandiose, tra cui la fine di numerose guerre con paesi che non avevano alcun legame con noi se non quello commerciale e, in alcuni casi, l’amicizia. Un anno fa il nostro Paese era morto, con quasi nessuna speranza di rinascita. Oggi gli Stati Uniti sono il Paese piú “in voga” e il piú rispettato al mondo”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth Social. “I miei numeri nei sondaggi all’interno del Partito Repubblicano e del MAGA – aggiunge – sono aumentati significativamente da quando la bufala di Jeffrey Epstein é stata smascherata. Hanno raggiunto il 90%, il 92%, il 93% e il 95% in vari sondaggi, e sono tutti record per il Partito Repubblicano”. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/red 20-Lug-25 15:04

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA