Trump “Italia ha leadership molto forte con Meloni” la premier ringrazia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Io amo l’Italia ed é una nazione davvero importante con una splendida donna come leader. Lei era anche nella conversazione di oggi tra i leader del G7. Penso che l’Italia stia facendo davvero bene e che abbia una leadership molto forte con Giorgia (Meloni, ndr)”. Questa la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a una domanda dell’agenzia di stampa Italpress sui dazi, dopo il bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron nello Studio Ovale. “Grazie a Donald Trump per le sue parole. Italia, Stati Uniti ed Europa condividono valori e responsabilitá comuni. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide globali con determinazione e visione” ha risposto a stretto giro su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (ITALPRESS). Foto: Ipa Agency xp6/sat/red 24-Feb-25 22:00

