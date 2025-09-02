Trump “La guerra a Gaza danneggia l’immagine di Israele, deve finire”

agenzia

WASHINGTON (ITALPRESS) – La guerra nella Striscia di Gaza “sta danneggiando” Israele. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista a Daily Caller. “Prima Israele al Congresso – aggiunge – aveva la lobby piu’ forte di qualsiasi altro, di qualsiasi azienda o societa’ o Stato che abbia mai visto. C’era un tempo in cui se volevi far politica non potevi parlarne male. Ora non é piú cosí e sono un po’ sorpreso di vederlo. La gente si é dimenticata del 7 ottobre”. Le persone “negano che sia mai successo, sono negazionisti. C’é gente che nega l’Olocausto sia mai avvenuto. Quindi, quella guerra deve finire. Sta danneggiando Israele. Non c’é dubbio. Possono vincere la guerra, ma non stanno vincendo sulle pubbliche relazioni. E questo sta facendo loro del male”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 02-Set-25 08:53

