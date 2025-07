agenzia

WASHINGTON (ITALPRESS) – La decisione della Francia di riconoscere uno Stato palestinese non avrá alcun effetto sul conflitto in Medio Oriente. Ne é convinto il presidente statunitense Donald Trum, come riferisce la Cnn. Il presidente francese Emmanuel Macron “é a posto, ma quello che dice non conta”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 25-Lug-25 19:19

