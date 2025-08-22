Trump “Preferirei non essere presente a incontro Putin-Zelensky”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Preferirei non esserci”. Cosí il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, ha commentato un possibile incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Vedremo se dovró esserci o no, ma preferirei di no”, ha precisato aggiungendo che vorrebbe “vedere come se la cavano” da soli al tavolo dei negoziati. Trump ha poi paragonato la difficoltá di far incontrare Putin e Zelensky al “mescolare olio e aceto”. Il capo della Casa Bianca ha infine sottolineato che i combattimenti proseguono, “ed é una cosa molto stupida, perchê stanno perdendo 7.000 uomini alla settimana, soprattutto militari”. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- lcr/red 22-Ago-25 17:47

