Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Domani mi interessa preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrá essere a breve. Vorrei fosse sempre in Alaska, perchê é molto piú facile”. Domani “sará molto interessante. Capiremo da che parte stanno tutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l’incontro sará positivo o negativo. Se sará negativo finirá molto in fretta, se positivo avremo la pace nel prossimo futuro”. Cosí il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti allo Studio Ovale alla vigilia del vertice con il presidente russo Vladimir Putin. “Penso che l’incontro di domani con il presidente Putin andrá bene. Ma l’incontro piú importante sará il secondo, con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni leader europei. Vedremo cosa succederá, sará molto importante per la Russia e per noi. Credo che il presidente Putin voglia la pace”, ha aggiunto. “Se non fossi stato presidente, Putin avrebbe conquistato tutta l’Ucraina, ma sono io il presidente e non scherzerá con me”, ha poi sottolineato. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/red 14-Ago-25 20:45

