Tudor “Ho visto giocatori orgogliosi. Immobile? Ci conto”

agenzia

Il tecnico croato si prepara all’esordio sulla panchina della Lazio ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto giocatori orgogliosi, non siamo da 9° o 10° posto. Vogliono fare meglio, con il tempo capiremo come. Bisogna vedere come reagiranno alla lunga, con il tempo. Qui ci conosciamo tutti da poco, si vedrá con il tempo, con le difficoltá vere, quello che uscirá fuori dalle persone”. Igor Tudor non fa promesse ma é convinto che questa Lazio possa sicuramente crescere rispetto a quanto visto finora. Il tecnico croato fará domani il suo esordio, all’Olimpico contro una Juve che rappresenta una fetta importante del suo passato. “Non credo al destino – ribatte – Le sensazioni sono positive, si cerca sempre di vincere e gioire con la squadra. Con loro ho giocato 7-8 anni della mia vita dove mi sono costruito non solo come giocatore, ma anche come persona. Sono grato a loro perchê mi hanno fatto diventare quello che sono ora. E’ una gara contro un avversario importante, é la prima ed é normale ci sia emozione”. Tudor si aspetta una “gara particolare perchê arriva dopo la sosta e prima di un’altra sfida (sempre con i bianconeri in Coppa Italia martedí, ndr). Il calcio é cambiato, ora ci sono 5 sostituzioni e si puó cambiare metá squadra. Anche io devo capire, sono tutti tornati tutti senza problemi e questo é importante. Il problema é che sono arrivati ieri o il giorno prima e abbiamo potuto lavorare poco. Con gli altri abbiamo lavorato di piú, i ragazzi si sono messi a disposizione, abbiamo fatto una settimana di buon lavoro”. Ma cosa chiede Tudor alla Lazio? “Dobbiamo avere la cattiveria di voler fare gol, c’é da crederci – insiste – Abbiamo parlato tanto, noi vogliamo andare a prendere la palla alta ma c’é anche da correre verso la nostra porta. Momento piú importante della mia carriera? Non esiste questa cosa qua. C’é una partita bella da giocare, da provare a vincere. Oggi penso a caricare la squadra, a fare le cose giuste. C’é un bel clima nello spogliatoio, ho giá detto ai ragazzi che devono avere coraggio e di giocare senza pensieri”. Un capitolo a parte lo merita il capitano, Immobile, rimasto a Formello perché escluso dalle ultime convocazioni di Spalletti. “L’ho visto molto bene, motivato e penso che lui tenga molto alla Nazionale – prosegue Tudor – Io penso che dipenda solo da lui, abbiamo parlato di questo, i prossimi sono due mesi che possono essere importanti. I gol li ha sempre fatti e li fará, ci conto tanto ed é un ragazzo con qualitá calcistiche e umane. Sono convinto che sará molto importante per noi”. Anche se arrivato da poco, Tudor sta cercando giá di lasciare la sua impronta: “Ogni squadra deve essere lo specchio dell’allenatore. C’é da vincere, fare bene e essere tosti da subito facendo le cose che vogliamo. Sono tre anni che la squadra fa sempre le stesse cose e Sarri era un allenatore forte che ha trasmesso le sue idee. Questo un po’ ci penalizza e dobbiamo essere attenti a come fare le cose. Il modulo é importante ma non cosí tanto”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Mar-24 13:40

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA