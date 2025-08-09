Tudor “Io e il club in sintonia, la Juve ha una rosa importante”

agenzia

“Sará la stagione di Bremer e Koopmeiners, Vlahovic molto professionale” HERZOGENAURACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Si chiude la tournêe in Germania per la Juventus di Igor Tudor. Dopo una settimana di allenamenti nel quartier generale di Adidas, i bianconeri domani sfideranno il Borussia Dortmund (calcio d’inizio alle 17.30). “È stata una bella settimana di lavoro – ha dichiarato il tecnico -, bellissimo posto, non c’era caldo, si é lavorato bene. I ragazzi, come sempre, sono a disposizione, hanno una grande voglia e una grande professionalitá. Domani sará una bella partita, contro un avversario di livello, lo stadio sará pieno. Dobbiamo dare minutaggio, ci sará questa partita, poi quella contro l’Atalanta, mercoledí la Next Gen, in queste tre partite bisogna dare i giusti minutaggi e vedere le cose su cui abbiamo lavorato”. Spazio anche al mercato e alla situazione legata a Vlahovic: “Parlo con tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, é un giocatore molto professionale. Facciamo aggiornamenti tutti i giorni con il club – ha aggiunto -, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si puó fare. C’é una societá che lavora, io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, questa é una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato. David e Joao Mario si stanno integrando bene e saranno titolari entrambi nella sfida di domani contro il Borussia Dortmund. Ci siamo fermati tre settimane per le vacanze e i ragazzi sono tornati carichi e li ho trovati da subito giá in un buon stato fisico”. Una parentesi anche per quanto riguarda Bremer e Koopmeiners: “Sará la loro stagione, sono entrambi giocatori forti, stanno facendo bene il loro percorso, domani Bremer partirá dall’inizio, Koop sta lavorando bene, avrá un ruolo importante”. Il difensore brasiliano partirá molto probabilmente dall’inizio, con Conceicao, Yildiz e David a completare il reparto offensivo. Assente Nico Gonzalez, l’ex Fiorentina rimarrá a riposo per precauzione. Dopo l’amichevole in Germania la preparazione proseguirá in vista dell’amichevole in programma a Bergamo contro l’Atalanta il 16 agosto alle ore 20.45, gara valida per il Trofeo Bortolotti. “Nei prossimi giorni moduleremo l’impegno – ha ribadito Tudor -, in maniera da arrivare nel migliore dei modi tra due settimane alla prima sfida ufficiale della stagione. Ognuno sceglie il modo di preparare l’annata che arriverá: io sto sfruttando questo mese per lavorare il piú possibile, consapevole che poi nel corso della stagione ci sará meno tempo per farlo”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/ari/red 09-Ago-25 14:54

