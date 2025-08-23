Tudor “Vogliamo partire bene, sensazioni positive”

agenzia

“Kolo Muani? Contento della mia squadra, poi mercato é aperto ed ho fiducia nel club” TORINO (ITALPRESS) – “Non vedo l’ora che si parta, vogliamo partire bene, la squadra é motivata. Le sensazioni sono positive”. Cosí Igor Tudor, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, in vista della sfida di domani contro il Parma che segna l’esordio in campionato dei bianconeri. “Koopmeiners é un giocatore importante per noi, sono sicuro che fará una bella stagione – ha sottolineato il tecnico croato -. Sono contento che Locatelli sia con noi, é il capitano, Bremer vice, poi ci sono Yildiz, Thuram e Gatti”. Poi sulla possibilitá di vedere in campo fin da subito Bremer: “Conosciamo i suoi valori, é ad un buon livello. Domani giocherá”. La squadra ha lavorato in maniera intensa e bene, Tudor é soddisfatto, ma c’é sempre qualcosa su cui crescere: “C’é mancata un po’ di freschezza, dobbiamo andare in avanti come fatto finora con piú giocatori possibili, senza prendere contropiedi. In fase difensiva ci sono cose che vanno bene e con il tempo l’intesa é sempre migliore”. Tra i fiori all’occhiello del mercato c’é David: “E’ un buon giocatore, molto concentrato e applicato. In area si muove bene ed é sempre pericoloso. Sono contento di lui. Un ragazzo per bene, un professionista. Kolo Muani? Io sono contento della mia squadra, poi il mercato é ancora aperto ed ho fiducia nel club. La societá sa cosa penso. Io penso a lavorare. Ho un gruppo di giocatori e ragazzi per bene. Poi vediamo cosa succede in questa ultima settimana”. Sul rigorista: “E’ Locatelli, ma é un argomento sul quale non do tanta importanza – ha sottolineato Tudor -. Possono tirare anche Yildiz, Koopmeiners, Cambiasso, Conceicao, David. Abbiamo tanta gente di qualitá che puó calciarli”. Infine, l’allenatore bianconero ha concluso: “Prevedo un campionato difficile per tutte le squadre, poi la palla é rotonda e puó succedere di tutto. Prevedere qualcosa é difficile. Sono tutte parole, si fanno questi giochi su chi é favorita e chi meno. Sono robe finte. Bisogna concentrarsi sul lavoro”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/gm/red 23-Ago-25 16:06

