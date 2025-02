Ucraina, Costa “Ue si prepari a contribuire a garanzie di sicurezza”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la difesa europea, il mio obiettivo é dare seguito al nostro incontro informale del 3 febbraio, per prendere le prime decisioni a breve termine affinchê l’Europa diventi piú sovrana, capace e meglio attrezzata per affrontare le sfide immediate e future sulla sua sicurezza”. Lo scrive il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, nella lettera di invito ai leader Ue per il summit straordinario del 6 marzo. “Per quanto riguarda l’Ucraina, c’é un nuovo slancio che dovrebbe portare a una pace globale, giusta e duratura – sottolinea Costa -. È quindi importante per noi discutere su come sostenere ulteriormente l’Ucraina e sui principi che dovrebbero essere rispettati in futuro. L’Ue e i suoi Stati membri sono pronti ad assumersi maggiori responsabilitá per la sicurezza dell’Europa. Dovremmo quindi essere preparati a un possibile contributo europeo alle garanzie di sicurezza che saranno necessarie per garantire una pace duratura in Ucraina”. Il presidente del Consiglio Ue annuncia inoltre di avere invitato al summit del 6 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “per discutere con noi gli ultimi sviluppi”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 27-Feb-25 09:23

