Ucraina, Crosetto “Ipotesi art.5 non é incompatibile con Volenterosi”

ROMA (ITALPRESS) – “È molto positivo ció che é accaduto a Washington. Intanto perchê a tutti, anche agli americani, é sempre piú chiara la realtá sul campo. E poi perchê gli europei si sono coordinati, hanno costruito una linea comune e deciso di percorrerla tutti assieme. Non mi sembra poco”. Cosí, in un’intervista a la Repubblica, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo il summit sulla situazione in Ucraina fra il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei. “Ora – osserva – si fa sempre piú strada l’ipotesi di Meloni su un meccanismo basato sull’articolo 5. È una delle possibili soluzioni e non é incompatibile con quella dei Volenterosi. Si possono realizzare entrambe”. Crosetto spiega che “é un impegno di sicurezza che si assumerebbero le nazioni. L’idea di Meloni é che possa essere la Nato – come alleanza difensiva – ad assicurare a un Paese esterno come l’Ucraina la sua protezione. In alternativa, potrebbero impegnarsi a farlo singole nazioni. Si sceglierá il meccanismo migliore. Di certo, con la Nato, si garantirebbe una deterrenza superiore”. Sul perchê Putin dovrebbe accettare una sorta di Nato bis ai suoi confini, il ministro dice: “Perchê l’Ucraina non entrerebbe nella Nato, con tutto ció che comporta esserne membro. La Nato interverrebbe solo per difendere da un’aggressione”. Quanto alla possibilitá di inviare truppe di volenterosi sul terreno e la posizione dell’Italia, Crosetto aggiunge: “Quando ci saranno tutte le condizioni, decideremo cosa fare. Ad oggi la proposta sul campo che ha piú peso é quella di Meloni. La partecipazione dell’Italia al tavolo di Washington non era scontata. E penso sia piú un riconoscimento a Giorgia, che al Paese”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/red 20-Ago-25 08:44

