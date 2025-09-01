Ucraina, Crosetto “Passi avanti ci sono stati, ma Putin non vuole pace”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La pace é nelle mani di un solo uomo, che é Putin e finora non l’ha voluta: ho visto gli europei andare a cercare una soluzione, finchê non la trovano dovranno difendere l’Ucraina ma un passo reale c’é stato”. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto a Quarta Repubblica. “Trump é stato molto criticato per le offerte fatte alla Russia e per come ha messo in difficoltá Zelensky, ma in generale ha fatto un lavoro importante – aggiunge Crosetto, – La Russia invece non ha smesso un solo giorno di portare attacchi e ha continuato a colpire obiettivi non solo militari ma anche civili, per spezzare la tenuta psicologica dell’Ucraina: é continuata anche la guerra ibrida contro chiunque sostenesse Kiev. I passi avanti ci sono stati, nella misura in cui Trump ha dato garanzie alla Russia e una considerazione che prima non aveva da parte degli Stati Uniti: non mi sembra che Putin abbia fatto lo stesso e per questo Trump mi pare si stia irritando, c’é da dire peró che quel tappeto rosso che Trump ha steso a Putin lo ha reso ancora piú forte a Shanghai”. “Il mondo é molto diverso da settant’anni fa, quand’é nata la Nato: un’organizzazione che nasce per mantenere sicurezza e pace deve allargarsi a nuove Nazioni, a partire da quelle amiche come Giappone, Corea del Sud, Australia e paesi anglofoni. L’India non ce la siamo ancora giocata, non basta un incontro con la Cina per superare un pregiudizio di centinaia di anni: anche Russia e Cina sono state a lungo lontanissime tra loro. Come europei abbiamo l’abitudine di giudicare gli altri con i nostri parametri, in questo modo abbiamo regalato la Russia alla Cina e all’India” conclude Crosetto. foto: IPA Agency (ITALPRESS). xd8/tvi/red 01-Set-25 21:58

