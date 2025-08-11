Ucraina, Foti “Da Mosca toni inaccettabili, non vuole pace giusta”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Russia “comunque non vuole una pace duratura e giusta, mi sembra che a Mosca pretendano una resa incondizionata da parte di Kiev. Inaccettabile”. Cosí il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, in un’intervista a Repubblica. “Senza l’Ucraina al tavolo non si puó fare una pace, nessuno puó decidere senza Kiev. L’Europa ha ribadito con forza il suo impegno per la sovranitá e l’integritá territoriale dell’Ucraina. Poi si vedrá cosa sará oggetto di trattativa”, spiega a proposito del tavolo del 15 agosto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. Anche l’Ue deve partecipare al negoziato o é meglio che se ne incarichino i leader europei, piú che Bruxelles, visto com’é andata sui dazi? “In questo momento la parola é affidata alla diplomazia. E i leader europei sanno farne buon uso. È giusto che siano coinvolti”, sottolinea. Su Gaza, poi, “l’ipotesi formulata dal gabinetto israeliano di lanciare un’operazione di occupazione su larga scala di Gaza ci vede fermamente contrari e la respingiamo con forza. Si verrebbe ad aggravare una situazione umanitaria giá catastrofica, si metterebbero ulteriormente in pericolo gli ostaggi e vi sarebbe un rischio di esodo di massa della popolazione civile. Ció che chiediamo é un cessate il fuoco immediato e permanente. E Hamas deve rilasciare gli ostaggi e smilitarizzare le sue truppe”, conclude. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col4/mgg/red 11-Ago-25 10:11

