Ucraina, Kallas “Se le armi sono pagate dall’Ue non é sostegno Usa”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore l’annuncio del presidente Donald Trump relativo all’invio di piú armi all’Ucrana, sebbene vorremmo che condividesse l’onere”. Lo ha detto l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’Unione Europea, Kaja Kallas, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri, a Bruxelles, commentando le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Se paghiamo per queste armi, é il nostro sostegno, un sostegno europeo. L’appello é che tutti facciano lo stesso. Se prometti di fornire le armi, ma dici che qualcun altro le pagherá, non sono realmente fornite da te”, ha aggiunto Kallas, che ha spiegato: “Se Stati Uniti e Unione Europea lavorano insieme possono esercitare pressione su Putin affinché negozi sul serio”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 15-Lug-25 18:14

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA