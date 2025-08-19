Ucraina, La Russa “Speranze per pace giusta non sono piú una chimera”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Le speranze per una pace giusta e duratura non sono piú una chimera. Senza l’eroica volontá degli ucraini, con l’aiuto dell’Occidente, di resistere all’aggressione russa non ci sarebbero mai state concrete possibilitá di accordi per far cessare la guerra ma solo la resa e la pace dei cimiteri. L’Italia é con Giorgia Meloni assieme ai Paesi europei per difendere il diritto alla inviolabilitá di ogni confine nazionale contro ogni aggressione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 19-Ago-25 14:33

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA