Ucraina, Mattarella “Giappone e Italia auspicano una pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Tokyo e Roma auspicano che una pace giusta, in linea con i principi della Carta dell’Onu, adeguatamente garantita a livello internazionale, possa essere finalmente trovata per l’Ucraina per porre fine a questa tragedia che l’aggressione russa tre anni fa ha provocato”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con il primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba. “La speranza di pace é condivisa da Giappone e Italia dando un contributo imortante a questo riguardo con la concezione di societá aperte, con mercati aperti alla collaborazione e la disponibilitá a collaborare in ogni campo con qualunque altro Paese nel rispetto e nella fiducia reciproca. Auspichiamo che questo venga adottato in ogni parte del mondo come criterio per garantire l’approccio e la stabilitá della pace”, ha aggiunto il capo dello Stato. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- ads/r 05-Mar-25 15:48

