Ucraina, Meloni “Non manderemo soldati italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Al vertice di Londra ho espresso la mia perplessitá sulla proposta franco-britannica di invio dei soldati europei: secondo me é molto complessa nella realizzazione e non sono convinta dell’efficacia. È la ragione per la quale abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani, ma sicuramente é un momento nel quale tutti coloro che fanno delle proposte stanno facendo una cosa utile, nel tentativo di cercare una soluzione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “XXI Secolo” su Raiuno. “Al di lá di quello che puó sembrare, i toni danno l’impressione che le posizioni siamo molto distanti, ma in realtá non lo sono, perchê l’obiettivo é condiviso: portare in Ucraina una pace giusta, stabile, duratura e definitiva, che preveda garanzie di sicurezza. Questo serve all’Ucraina, ai Paesi europei – particolarmente a quelli che si sentono minacciati dalla Russia – e serve a Trump, che é un leader forte e che chiaramente non puó permettersi di siglare un accordo che qualcuno domani potrebbe violare”, ha sottolineato Meloni. “Sicuramente il momento non é facile per nessuno, sono decisioni che non si prendono con leggerezza. Prima di fare una scelta bisogna ponderarla, bisogna mantenere la calma e cercare di ragionare nel modo piú lucido possibile, guardando sempre all’obiettivo. Per me la prioritá é sempre difendere l’interesse nazionale e credo che sia nell’interesse nazionale evitare qualsiasi possibile frattura all’interno dell’Occidente, perchê le divisioni ci renderebbero solamente piú deboli – ha detto ancora la premier -. Questa é la ragione per la quale ho chiesto un incontro, per parlare in modo franco su come si vuole affrontare questa questione specifica ma, in generale, le grandi sfide che l’Europa e l’Occidente hanno di fronte”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xi2/sat/red 03-Mar-25 20:59

