Ucraina, Meloni ringrazia Papa Leone XIV “Per suo impegno per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Santo Padre sui prossimi passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina. Il colloquio fa seguito alla telefonata di ieri con il Presidente Trump e con altri leader europei, nel corso della quale é stato chiesto al Presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilitá della Santa Sede a ospitare i negoziati. Trovando nel Santo Padre conferma della disponibilitá ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, il Presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di Papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace. Lo rende noto Palazzo Chigi. Foto: IPA Agency (ITALPRESS). tvi/red 20-Mag-25 22:15

