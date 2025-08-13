agenzia
Ucraina, Salvini”Se Trump riuscisse a fermare guerra altro che Nobel…”
ROMA (ITALPRESS) – “Se Trump riuscisse, in passato diedero il Nobel per la pace a Obama senza particolari meriti sul campo, a far cessare questi due conflitti, altro che Nobel per la pace bisognerebbe dargli…”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Zona Bianca su Rete4, a proposito delle trattative Usa-Russia sulla pace in Ucraina. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/red 13-Ago-25 23:05
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA