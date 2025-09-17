Ucraina, Tajani “lavoriamo per costruire una pace giusta”

agenzia

PIANDIMELETO (PESARO URBINO) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per costruire la pace, una pace giusta che garantisca l’integritá dell’Ucraina. Stiamo sostenendo tutti gli sforzi anche degli Stati Uniti per far sí che Putin e Zelensky si mettano attorno a un tavolo”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa elettorale a Piandimeleto, nelle Marche. “Dobbiamo inviare a Mosca un messaggio molto chiaro: basta provocazioni, basta utilizzare i droni per testare le reazioni dell’Occidente, dell’Europa e della Nato, peró vogliamo il dialogo, il confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra, cosí come vogliamo che si concluda in Medio Oriente”, ha aggiunto. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 17-Set-25 13:04

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA