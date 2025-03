Ucraina, Tajani “Momento delicato, servono prudenza e nervi saldi”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un momento di grande tensione, per questo bisogna tenere i nervi saldi, reagire con grande calma e vedere quale sará l’evoluzione dopo questo colloquio che certamente non é andato bene”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Zapping, su Radio Uno, commentando lo scontro alla Casa Bianca tra i presidenti di Usa e Ucraina Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “Vediamo come si sviluppa la situazione anche della trattativa eventuale che ci dovrá essere tra Stati Uniti, Russia, Ucraina che ci dovrá essere, cosí come l’Europa, che deve essere unita e parlare con una voce sola. Il momento é delicato, dobbiamo essere molto prudenti, sono convinto che si risolve sempre la relazione tra Stati Uniti ed Europa, servono nervi saldi e prudenza”, ha aggiunto. “Serve una pace giusta, ma é tutto molto difficile, lo sapevamo dall’inizio, é presto per dire quando arriverá la pace, ci sono troppe variabili”, ha sottolineato il vicepremier, che ha aggiunto: “Trump ha detto anche ai russi che devono fare delle concessioni. La trattativa non é ancora iniziata, siamo ai prodromi. Non si puó trattare senza l’Ucraina e senza l’Europa, bisogna essere molto prudenti e moderati, attenti a ció che si dice. Bisogna vigilare sulla situazione, e gli europei devono essere uniti, fughe in avanti di singoli Stati non servono”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 28-Feb-25 21:46

