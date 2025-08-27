Ucraina, Tajani “Non all’ordine del giorno l’invio di soldati italiani”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non é all’ordine del giorno l’ipotesi di inviare militari italiani in Ucraina: abbiamo dato disponibilitá a partecipare ad azioni di sminamento sia marittimo che terrestre dopo la fine della guerra, grazie alla grande esperienza che abbiamo in questo settore”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Zona bianca su Retequattro. “Si puó valutare qualcosa per la copertura dello spazio aereo, cosí come facciamo adesso con la nostra aeronautica ai confini con l’Ucraina – prosegue Tajani -. Il nostro obiettivo é avere a Kiev un modello di sicurezza garantito dai paesi amici in caso di attacco, sul modello dell’articolo 5 della Nato: dalla sicurezza dell’Ucraina dipende quella dell’Europa. Lavoriamo per la pace, ma non é facile: c’era tanto entusiasmo dopo l’incontro in Alaska tra Putin e Trump e dopo quello tra Zelensky, Trump e i leader europei, ma i tempi sono lunghi. Trump fa bene a spingere per un accordo e un incontro tra Zelensky e Putin il prima possibile, ma non é facile perchê Putin vuole continuare la sua guerra per tanti motivi: tutta l’industria russa é concentrata sugli sforzi bellici, quindi per loro é difficile fare marcia indietro in tempi rapidi”. “L’Europa deve continuare a fare pressione su Putin, anche attraverso sanzioni, affinchê decida di sedersi a un tavolo con Zelensky cosí come chiede Trump: le sanzioni soprattutto finanziarie servono a impedire che Putin possa foraggiare il proprio esercito, su questo l’Europa si é dimostrata unita”, conclude Tajani. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd8/fsc/red 27-Ago-25 22:15

