Ucraina, Tajani “Palla nelle mani della Russia, decida cosa fare”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “È tutto molto difficile, la palla é nella mano della Russia che deve decidere cosa fare, mi sembra che non sia molto intenzionata ad accelerare i tempi del dialogo con l’Ucraina. Noi continueremo a lavorare per la pace, una pace giusta, e daremo il massimo perchê si possa concludere una stagione di guerre lí ma anche a Gaza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina. Sulla situazione a Gaza, il ministro ha sottlineato come “stiamo facendo tutto ció che é possibile per favorire la pace, sostenendo l’azione dei paesi arabi, fin dall’inizio. Sono stato in Egitto recentemente, continuiamo a parlare continuamente con tutti i Paesi che possono fare una mediazione, l’azione diplomatica dell’Italia é incessante per la pace e per aiutare anche la popolazione civile”. Inoltre “l’Italia fa tutto ció che é possibile, ma ci sono giá dei colloqui che sono in corso e noi li sosteniamo. Purtroppo dipende dalla volontá delle parti, dipende da Israele e da Hamas, quindi bisogna fare in modo che le parti si confrontino, che cessi la guerra”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xi2/ads/red 16-Mag-25 15:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA