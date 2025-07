Ucraina, Tajani “Per fermare Putin servono sanzioni finanziarie”

agenzia

DUBROVNIK (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina dal punto di vista politico, militare e finanziario e convincere la Russia ad arrivare alla fine delle ostilitá: se necessario, bisogna per forza infliggere delle sanzioni mirandole all’aspetto finanziario. Oggi Putin paga un milione e mezzo di soldati, molto di piú di quanto vengono pagati i lavoratori russi: ritirarsi dalla guerra per lui diventa un problema sociale perché tutta l’industria é indirizzata alla difesa. Se vogliamo fermare Putin, dobbiamo incidere con le sanzioni a livello finanziario: non permettere a Putin di poter pagare cosí tanto i militari che sono al fronte a combattere contro l’Ucraina. Questo é un modo per convincerlo ad accettare un dialogo per arrivare alla fine della guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine del Forum Internazionale di Dubrovnik. “L’Italia – ha aggiunto – sta giocando un ruolo da protagonista, perché siamo sempre dalla parte della libertá, della democrazia, non siamo in guerra con la Russia ma vogliamo che venga sempre rispettato il diritto: vogliamo si concluda questa guerra, come vogliamo si concluda quella in Medio Oriente. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, speriamo che alla fine il buonsenso prevalga”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 12-Lug-25 11:56

