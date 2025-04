Ucraina, Tajani “Putin non puó decidere la pace alle sue condizioni”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra complicato organizzare vertici in questa situazione, con decine di capi di Stato ai funerali di Papa Francesco: certamente Zelensky e Trump si saluteranno, ma per affrontare questioni concrete bisognerá aspettare qualche giorno”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta su Rai1. “Dobbiamo lavorare sul fronte mediorientale e Roma ancora una volta é stata crocevia di pace e dialogo, ospitando il vertice tra Iran e Stati Uniti con la mediazione dell’Oman – prosegue Tajani -. Stiamo lavorando per la pace in Ucraina e Medio Oriente, non é facile ma é un impegno del governo su cui é improntata la nostra politica estera. Per decidere come fare la pace bisogna parlare con gli ucraini, Putin non puó decidere di porla alle sue condizioni: la pace giusta é quella che dá garanzie ai piú deboli, la Russia ha violato il diritto internazionale e non puó pensare di imporre la pace alle sue regole”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 22-Apr-25 21:13

