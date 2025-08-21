Ucraina, Trump “Impossibile vincere senza contrattaccare”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “E’ molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore. È come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le é permesso giocare in attacco. Non c’é possibilitá di vincere! È cosí con l’Ucraina e la Russia. Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di contrattaccare ma solo di difendersi. Come ha fatto? In ogni caso, questa é una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente – Zero possibilitá. Ci aspettano tempi interessanti!!!”. Cosí il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 21-Ago-25 17:28

