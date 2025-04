Ucraina, Trump “Le dichiarazioni di Zelensky prolungano lo sterminio”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente statunitense Donald Trump ha accusato il premier ucraino Volodymyr Zelensky di “prolungare il campo di sterminio”, dopo che quest’ultimo si é opposto alla cessione della Crimea alla Russia come parte di un possibile piano di pace. Osservazione che contribuisce ad alimentare il clima di tensione in un contesto in cui domani sono previsti dei colloqui a Londra tra funzionari statunitensi, europei e ucraini per quanto riguarda la pace e la possibile cessione del territorio alla Russia: “Non c’é nulla di cui parlare, é la nostra terra. La terra del popolo ucraino”, ha affermato Zelensky. Con un post pubblicato sul suo social Truth, Trump ha dichiarato che “questa affermazione é molto dannosa per i negoziati di pace con la Russia, dato che la Crimea é stata persa anni fa sotto gli auspici del presidente Obama e non é nemmeno un punto di discussione – scrive il tycoon nel post -. Nessuno chiede a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo, ma se la vuole perchê non hanno combattuto per ottenerla undici anni fa, quando é stata consegnata alla Russia senza sparare un colpo?”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xp6/mgg/red 23-Apr-25 19:27

