Ucraina, Trump “Parleró con Putin domani”

agenzia

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha detto ai giornalisti sull’Air Force One che probabilmente parlerá con il presidente russo Vladimir Putin nella giornata di domani. Lo riferisce la Cnn. “Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare”, afferma. “Nel fine settimana é stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere se riusciamo a porre fine a questa guerra” in Ucraina. “Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilitá”, prosegue. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/red 17-Mar-25 08:36

