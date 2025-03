Ucraina, Trump “Se Zelensky non fa la pace non durerá”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prosegue, questa volta a distanza, lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il numero uno ucraino Zelensky. “La fine della guerra é ancora molto, molto lontana. C’é ancora molta strada da fare. Kiev non riconoscerá mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, queste saranno occupazioni temporanee”, aveva dichiarato ieri il leader ucraino prima di lasciare Londra. Una frase che ha fatto imbufalire Trump, il quale sul suo social Truth ha postato: “Questa é la peggiore affermazione che avrebbe potuto fare e l’America non lo tollererá ancora a lungo. Se qualcuno non vuole fare un accordo, quella persona non sará in giro molto a lungo… So che la Russia vuole fare un accordo”. In serata Zelensky ha cercato di aggiustare il tiro, precisando su X di essere “al lavoro con i partner con l’obiettivo di porre fine a questa guerra il prima possibile. Abbiamo bisogno di vera pace. Spero molto nel sostegno degli Stati Uniti nel cammino verso la pace”. Trump ha risposto affermando di non aver mai valutato di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina. “Voglio solo che Zelensky sia piú riconoscente” ha aggiunto. A proposito invece dell’accordo sulle terre rare, naufragato dopo la lite di venerdí, Trump ha invece detto: “Non credo che l’accordo sui minerali sia morto, ma ne parleró domani” in occasione del discorso per lo Stato dell’Unione a Capitol Hill.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency trl/red 03-Mar-25 22:51

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA