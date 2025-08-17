Ucraina, Volenterosi “Mantenere pressione collettiva sulla Russia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato nel pomeriggio a una nuova video-conferenza della Coalizione dei Volenterosi, che ha permesso un coordinamento in vista dell’incontro di domani a Washington. “Nel corso della discussione – spiega Palazzo Chigi in una nota – é stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranitá e la sicurezza dell’Ucraina, che dovrá essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro. La discussione ha inoltre confermato la necessitá di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 17-Ago-25 19:47

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA