agenzia
Ucraina, Von der Leyen “Saranno rafforzate sanzioni alla Russia”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Solo l’Ucraina puó decidere il suo destino e l’Unione Europea sará sempre al suo fianco”. Cosí la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Saranno rafforzate le sanzioni alla Russia”, con un 19esimo pacchetto a settembre, ha annunciato Von der Leyen. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 17-Ago-25 15:21
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA