Ucraina, Zelensky chiede incontro con Putin “È una mia prioritá”

ROMA (ITALPRESS) – Incontrare Vladimir Putin é “una delle chiare prioritá” per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra. “Noi in Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete puó essere davvero efficace a livello di leader – ha scritto Zelensky su X all’indomani della visita dell’inviato statunitense Steve Witkoff a Mosca -. È necessario stabilire i tempi per tale formato e la gamma di questioni da affrontare”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 07-Ago-25 10:30

