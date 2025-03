Ucraina, Zelensky “Condizioni russe complicano e ritardano negoziati”

agenzia

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le condizioni elencate da Mosca per un cessate il fuoco “complicano e ritardano” i negoziati. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, attraverso un messaggio su Telegram. “Il mondo puó vedere come la Russia pone condizioni che non fanno altro che complicare e ritardare tutto”, ha scritto Zelensky aggiungendo che la Russia “vuole che la guerra continui” mentre l’Ucraina é “pronta a una tregua”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). lcr/sat/red 14-Mar-25 16:05

