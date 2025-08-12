Ucraina, Zelensky “Non consentire alla Russia di ingannare il mondo”

agenzia

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Sono grato ai leader europei per il loro chiaro sostegno alla nostra indipendenza, alla nostra integritá territoriale e per un approccio diplomatico cosí attivo che puó contribuire a porre fine a questa guerra con una pace dignitosa. In effetti, sosteniamo tutti la determinazione del presidente Trump e dobbiamo formare insieme posizioni che non consentano alla Russia di ingannare ancora una volta il mondo. Vediamo che l’esercito russo non si sta preparando a porre fine alla guerra. Al contrario, é impegnato in movimenti che indicano la preparazione di nuove operazioni offensive. In tali condizioni, é importante che nulla minacci l’unitá del mondo”. Cosí su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le questioni relative alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa – aggiunge – vengono discusse da tutti noi insieme. Qualsiasi decisione deve contribuire alle capacitá di sicurezza comuni. E la Russia deve essere ritenuta responsabile per il suo rifiuto di fermare le uccisioni. Mentre loro continuano la guerra e l’occupazione, dobbiamo tutti insieme continuare a esercitare pressione: la pressione della forza, la pressione delle sanzioni, la pressione della diplomazia. Grazie a tutti coloro che aiutano. Pace attraverso la forza”, conclude Zelensky. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). ads/sat/red 12-Ago-25 14:32

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA