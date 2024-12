Udinese spreca il doppio vantaggio, col Toro pari per 2-2

agenzia

Padroni di casa in gol con Tourê e Lucca, i granata impattano con Adams e Ricci UDINE (ITALPRESS) – Pari ed emozioni altalenanti tra Udinese e Torino, che chiudono sul 2-2 – e appaiate in classifica – l’ultima apparizione del loro 2024. Dopo il momentaneo doppio vantaggio bianconero firmato da Tourê e Lucca, la squadra di Paolo Vanoli é riuscita a raggiungere il pari prima con Adams e poi con Ricci. Primo quarto d’ora fatto di studio e duelli in mezzo al campo tra le due formazioni, che provano entrambe ad aprirsi il campo per ripartire in velocitá e prendere di sorpresa le rispettive retroguardie avversarie. Tante le interruzioni e poche le occasioni da gol, in un primo tempo in cui gli attaccanti faticano a trovare gli spazi giusti per colpire. Ci proverá il Torino, al 37′, con Karamoh che riceve palla all’interno dell’area di rigore e spostandosela sul destro calcia forte sul primo palo, senza peró trovare la porta. Qualche minuto piú tardi, al 41′, arriverá peró la rete dell’Udinese, sul corner battuto da Thauvin, spiazzato da Bijol e girato in porta da Touré. Vantaggio friulano che riaccende i granata, pericolosi nel recupero col tiro dalla distanza di Ricci sul quale si allunga bene Sava. Primo tempo che si chiude con gol e ripresa in cui entrambe le squadre cambiano totalmente approccio, trovando due reti in otto minuti: prima l’Udinese, ancora su corner, stavolta con Lucca a deviare di testa al 49′ il pallone che vale il 2-0; poi il Torino, con Adams, decisivo al 53′ nel batti e ribatti in area di rigore al termine del quale lo scozzese riesce a infilare Sava anche grazie ad una deviazione. Partita viva e e Torino che riuscirá a raggiungere anche il pari, al 64′, sul pallone alto allontanato male da Ehizibue e lavorato bene da Adams per la battuta in rete di Ricci. Ritmo che dal 2-2 sembra nuovamente abbassarsi, senza che i due undici corrano rischi, gestendo cosí il parziale fino alla fine della sfida, che si chiude al termine dei quattro minuti di recupero concessi da Fourneau. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xi6/mc/red 29-Dic-24 14:39

