Ue, dalla Commissione una proposta per la “laurea europea”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Una laurea europea su base volontaria. È l’obiettivo di un pacchetto di tre iniziative presentate dalla Commissione Europea per promuovere la cooperazione transnazionale tra gli atenei e gli istituti di istruzione superiore. Le tre iniziative affrontano gli ostacoli giuridici e amministrativi che impediscono alle universitá partner di istituire programmi di laurea congiunti competitivi. Le proposte si basano sull’autonomia istituzionale e sulla libertá accademica delle universitá e rispettano le competenze degli Stati membri. Il pacchetto comprende una comunicazione su un piano per una laurea europea e due proposte di raccomandazioni a sostegno del settore dell’istruzione superiore: una per migliorare i processi di garanzia della qualitá e il riconoscimento automatico delle qualifiche nell’istruzione superiore e l’altra per rendere le carriere accademiche piú attraenti e sostenibili. Nel 2025 la Commissione prevede di avviare “progetti di percorsi europei di laurea” nell’ambito del programma Erasmus+. Il pacchetto sará discusso con il Consiglio dell’Unione Europea e con i principali stakeholder nel settore dell’istruzione superiore nei prossimi mesi. La Commissione invita il Consiglio, gli Stati membri, le universitá, gli studenti e le parti sociali a collaborare “per rendere la laurea europea una realtá”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 27-Mar-24 16:36

