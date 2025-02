Ue, Draghi “Dobbiamo agire come un unico Stato”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per fare fronte alle sfide é chiaro che dobbiamo agire sempre di piú come se fossimo un unico Stato”. Lo ha detto l’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo al Parlamento europeo. Per Draghi “la complessitá della risposta politica che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza richiederá un livello di coordinamento senza precedenti tra governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento europeo. La risposta deve essere rapida, perchê il tempo non é dalla nostra parte, con l’economia europea che ristagna mentre gran parte del mondo cresce”. In particolare il “sistema di difesa dell’Unione Europea é una delle nostre diverse vulnerabilitá. La frammentazione della capacitá industriale lungo le linee nazionali impedisce la necessaria scala”. Gli obiettivi della Bussola della Competitivitá presentata dalla Commissione Ue sono “pienamente in linea” con le raccomandazioni del Rapporto Draghi, ha spiegato l’ex premier. “Ora é importante che la Commissione riceva tutto il sostegno necessario sia nell’attuazione di questo programma che nel suo finanziamento. Le esigenze sono enormi – ha aggiunto -: 750-800 miliardi di euro all’anno é una stima prudente. Per aumentare la capacitá di finanziamento, la Commissione propone una razionalizzazione degli strumenti di finanziamento ma non ci sono piani per nuovi fondi europei”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 18-Feb-25 13:17

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA