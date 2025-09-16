Ue, Draghi “Nostro modello di crescita sta svanendo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione piú difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilitá stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Ci é stato dolorosamente ricordato che l’inazione minaccia non solo la nostra competitivitá, ma anche la nostra stessa sovranitá”. Cosí Mario Draghi nel suo discorso alla conferenza per l’anniversario della presentazione del suo rapporto sulla competitivitá Ue. “I cittadini e le aziende europee esprimono una crescente frustrazione, sono delusi dalla lentezza dell’Ue, ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocitá del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano compreso la gravitá del momento”, prosegue. “In alcuni settori l’Europa sta compiendo progressi”, ma “nel campo piú strategico, quello dell’IA basata sulla proprietá intellettuale europea per consolidare le nostre industrie principali, i progressi sono minimi”, ha concluso. (ITALPRESS). – Foto: Ipa Agency – col4/ads/red 16-Set-25 18:01

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA