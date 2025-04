Ue, Fitto “Fondi coesione non per acquisto armi”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “In seguito alla decisione di ieri i soldi delle politiche di coesione, che costituiscono un terzo del bilancio europeo, verranno riprogrammati. Ogni Stato membro deciderá liberamente se farlo o non farlo e l’eventuale riprogrammazione puó essere su cinque nuove prioritá: una di queste é la difesa, ma questo non ha nulla a che fare con l’acquisto di armi o attrezzature per la difesa ma piuttosto riguarda investimenti sul fronte sviluppo o innovazione, che saranno assolutamente volontari”. Cosí il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, ospite a “Cinque minuti” in onda stasera su Rai1. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). xd8/ads/mgg/red 02-Apr-25 20:01

