Ue, Schlein “Meloni convinca nazionalisti a non ostacolare investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono certa” che la premier Meloni “vorrá convincere i suoi alleati nazionalisti a smettere di ostacolare gli investimenti comuni che servono all’Italia, perchê chi dice ‘meno Europa’ si pone contro l’interesse nazionale dell’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in Aula alla Camera, durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio Europeo. “L’Italia ha bisogno di investimenti comuni europei, lo sa bene il nostro mondo produttivo, perchê abbiamo una vocazione industriale, il sapere degli artigiani, l’intelligenza e la creativitá ma da soli non abbiamo il margine fiscale che altri Paesi stanno usando per creare nuove filiere strategiche”, ha sottolineato. “Mi aspetto che nella discussione di domani” la premier Giorgia Meloni “porti le prioritá per il nostro Paese anzichê quelle per la sua famiglia politica, perchê purtroppo queste due cose non solo non coincidono, ma sono in aperta contraddizione – ha detto ancora Schlein -. Trovo positivo che finalmente la presidente del Consiglio si accodi a chi, come noi, l’Europa vuole cambiarla e non voglia piú uscirne. Sono felice, da federalista europea, che abbia capito, rispetto a quando diceva che bisognava uscire dall’euro, che il processo di integrazione europea conviene all’Italia”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/sat/red 26-Giu-24 16:34

