Ue, Tajani “Cdm 30/08 dovrebbe formalizzare nomina Fitto a Commissario”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “La decisione formale credo verrá presa dal Consiglio dei ministri del giorno 30 agosto. Io sono assolutamente favorevole, sono sempre stato il primo a dire che Fitto sarebbe stato il miglior commissario europeo per l’Italia proprio per la sua esperienza. Non andrá lí a fare l’apprendista commissario. Tanti anni a Bruxelles, due anni come ministro delle politiche comunitarie, responsabile del Pnrr. Quindi é un uomo che conosce e che sa. Fará bene per il nostro Paese e ritengo che il 30 verrá formalizzata la sua nomina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Giuseppe Brindisi a ‘Zona Bianca’ su Retequattro. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma xm4/trl/red 28-Ago-24 21:31

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA