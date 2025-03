Ue, Zelensky “Programma ReArm Europe inizi prima possibile”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha auspicato che il programma ReArm Europe “inizi a funzionare il prima possibile”. “Sarebbe giusto che il programma ReArm Europe iniziasse a funzionare il prima possibile, é un’iniziativa molto utile e lungimirante. Continuate a sviluppare le vostre industrie e la vostra ricerca”, ha detto Zelensky nel suo intervento in video collegamento al Consiglio europeo. “L’Ucraina ha una tecnologia efficace e moderna, soprattutto nei droni e nella guerra elettronica, che puó giovare a tutta l’Europa e ai nostri partner globali”, ha aggiunto. Zelensky ha anche accolto con favore la proposta dell’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas di un sostegno da 5 miliardi per delle munizioni a Kiev. “Abbiamo bisogno di fondi per i proiettili di artiglieria e apprezzeremmo molto il sostegno dell’Europa con almeno 5 miliardi di euro il prima possibile. Sono necessari investimenti nella produzione di armi sia in Ucraina che nei vostri Paesi. L’Europa ha bisogno di indipendenza tecnologica, anche nella produzione di armi. Tutto il necessario per difendere il continente dovrebbe essere prodotto qui in Europa. Dobbiamo lavorare insieme per questo”, ha detto Zelensky. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). lcr/mgg/red 20-Mar-25 17:24

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA