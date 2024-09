Ufficiale, Juric é il nuovo allenatore della Roma

agenzia

Contratto fino al 30 giugno 2025 per il tecnico croato ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dall’esonero di Daniele De Rossi, la Roma ha annunciato il nome del nuovo allenatore: Ivan Juric. Il tecnico croato classe 1975 ha firmato con i giallorossi fino al 30 giugno 2025. Juric, dopo una carriera da calciatore fra Croazia, Spagna e Italia, ha iniziato il suo percorso da allenatore nel calcio giovanile e poi da assistente tecnico al fianco di Gian Piero Gasperini. Ha esordito in Serie A nel 2016-17 sulla panchina del Genoa, dopo aver ottenuto – nella stagione precedente – la promozione nel massimo campionato con il Crotone, la prima nella storia della societá calabrese. Dal 2019 al 2021 guida l’Hellas Verona, accompagnando i gialloblú a due salvezze consecutive, valorizzando inoltre diversi calciatori. Nel 2021 assume il ruolo di manager del Torino, restando in carica fino al 2024 e diventando il secondo tecnico con piú panchine negli ultimi 20 anni di vita del club granata. Juric fará il suo esordio domenica all’Olimpico contro l’Udinese. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 18-Set-24 18:57

