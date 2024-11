Uguaglianza di genere, i piani di Star Italia a sostegno delle donne

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Con l’85% dell’organico al femminile, Star Italia – azienda di Lido di Spina, specializzata nella commercializzazione di servizi e prodotti per la casa e servizi edilizi – la maggior parte delle posizioni apicali sono ricoperte da donne, giovani donne con un’etá media di 28 anni: “seppure giovani il team femminile é molto attento, scrupoloso e ambizioso, impegnato a far sempre del proprio meglio. Certamente all’interno dell’organico troviamo anche uomini, con posizioni di responsabilitá e coordinamento che si trovano all’interno del reparto magazzino, ufficio legale, gestione squadre e tecnico: in ogni caso per il CEO di Star Italia, Ennio Massimo, non si scherza sulla paritá di genere”, spiega l’azienda in una nota. “Se c’é un esempio lampante di come un management bilanciato sia piú efficace ed efficiente in azienda, é proprio Star Italia: skills e competenze maschili e femminili si fondono assicurando a ogni progetto un’attenzione a 360 gradi”, si legge ancora. Star Italia, di cui é “hr manager” Giorgia Cavalieri, ha in realtá, continua la nota, “da sempre impostato un attento recruting volto proprio a concentrare attenzione e riservare spazio alle risorse di genere femminile e questo nel tempo ha determinato un afflusso di eccellenze professionali in azienda. L’azienda favorisce e attua politiche di inclusione e gender equality al punto che l’85% delle risorse umane in organico é oggi rappresentato da donne, ed é proprio questo il senso della motivazione che ha condotto all’attribuzione nel tempo di svariati riconoscimenti, nel 2022 il Women Value Company di Banca Intesa e Fondazione Bellisario”. Ma questo aspetto cruciale della sostenibilitá sociale, cosí curato da Star Italia da averle meritato un premio molto ambito, non é l’unico che caratterizza la strategia e i valori dell’azienda. Sul fronte dell’impegno per l’ambiente Star Italia, ad esempio, in qualitá di “Corporate Golden Donor”, “é in prima linea nel sostegno del FAI, Fondo dell’ambiente italiano. La sede a Lido di Spina é rigorosamente “a impatto zero”. Le policies aziendali hanno sempre privilegiato il reclutamento di risorse giovani, per cui oggi l’etá media dei dipendenti in organico é di circa 28 anni. E l’azienda – conclude la nota – ha attuato un piano di welfare aziendale che consente un miglior tenore di vita ad ogni dipendente, oltre a migliorare l’affiatamento sul posto di lavoro e la performance lavorativa”. – foto ufficio stampa Star Italia – (ITALPRESS). fsc/com 07-Nov-24 16:09

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA